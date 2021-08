Il Tempo – Il 28 agosto riparte il campionato di calcio femminile. Ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A TimVision 2021/2022: l’As Roma di mister Spugna debutterà in casa dell’Empoli, mentre il big match con la Juve andrà in scena alla quinta giornata. La Lazio di Carolina Morace ospiterà la Samp a Formello. Il derby della Capitale è in programma all’ultima giornata: l’andata si giocherà al Tre Fontane.