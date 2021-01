Femminile, Bavagnoli: “Una vittoria nella quale credevamo tanto, ma abbiamo preso gol ancora su palla inattiva”

La Roma Femminile batte 3-2 il Napoli grazie alle reti di Serturini, Andressa e Bartoli. L’allenatrice giallorossa, Betty Bavagnoli, ha parlato al termine del match ai microfoni di asroma.com. Queste le sue parole:

“È una vittoria nella quale credevamo tanto, siamo felicissime perché dà morale e continuità. In ogni caso abbiamo anche sofferto oggi, lo dico con sincerità e faccio i complimenti al Napoli che non merita la sua posizione in classifica, ma la cosa che mi è piaciuta è vedere che anche oggi non abbiamo mollato mai”.

Quali sono le cose da migliorare?

Il dato negativo è sicuramente l’aver preso ancora un gol su palla inattiva, poi ci sono stati momenti in cui abbiamo dimostrato di poter dominare la gara e altri in cui sembrava avessimo quasi paura di vincere. Abbiamo sbagliato qualche passaggio e fatto scelte difficili quando si poteva giocare più semplice e avremmo sofferto di meno. Abbiamo avuto un po’ troppa sufficienza in alcuni momenti in cui si poteva essere più efficaci, perché facendo il gioco che sappiamo fare non ci sarebbe da preoccuparci. Quando invece ci siamo innervosite sul pareggio abbiamo sofferto. Dobbiamo lavorare sulla testa, per arrivare a saper affrontare chiunque e per mantenere la tranquillità che ci serve per affrontare tutti i momenti della gara.