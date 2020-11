Femminile, Bavagnoli: “Faremo di tutto per onorare questa maglia e far sorridere i nostri tifosi” – VIDEO

Alla vigilia del match di Coppa Italia Femminile, in programma domattina alle ore 10 in casa del Tavagnacco, la coach della Roma Femminile, Elisabetta Bavagnoli, ha parlato ai microfoni di Roma TV. Di seguito le sue dichiarazioni ed un estratto dell’intervista dal profilo Twitter della società: “Abbiamo assorbito e metabolizzato la sconfitta col Milan e siamo anche consapevoli di quello che abbiamo fatto come prestazione. Ci sono diverse competizioni con cui dobbiamo ancora confrontarci, questa è la nostra prima partita di Coppa Italia e la vogliamo affrontare al meglio, vogliamo metterci alla prova anche in questa competizione, ma sappiamo di avere le carte in regola per poter fare una buona partita. Faremo di tutto per far sorridere i nostri tifosi e per onorare questa maglia e queste nostre prestazioni. Ci sarà occasione di fare un piccolo turnover perché la mia intenzione è di vedere anche ragazze giovani che sono molto importanti per la società e per il nostro sviluppo. Sicuramente ci sarà la possibilità di farle giocarle”.

🎙️ Coach Betty Bavagnoli in vista della sfida di Coppa Italia di domani mattina in casa del @UPCTavagnacco 🕙 Calcio d'inizio alle 10:00#ASRomaFemminile pic.twitter.com/m99Ug291nD — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) November 20, 2020