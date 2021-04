Femminile, Bavagnoli: “Contro la Juventus vogliamo portare avanti il lavoro fatto in questi mesi, speriamo di ripeterci”

L’allenatrice della Roma Femminile, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di ritorno contro la Juventus per le semifinali di Coppa Italia. Queste le sue parole, ai microfoni di Roma Tv:

Juventus-Roma?

Sarà la partita più importante della nostra stagione, poi è chiaro che tutte le gare siano importanti. È la partita che ci potrebbe far concretizzare qualcosa, mettere un punto su quello che è stato il nostro percorso. L’abbiamo preparata nel modo giusto, siamo consapevoli che vogliamo portare avanti il lavoro portato avanti in questi ultimi mesi. Sappiamo che affronteremo la squadra più forte, non deve mancarci l’umiltà. Dobbiamo essere serene, fare la nostra gara e proporre il nostro gioco, sperando di ripeterci.

Le condizioni di Andressa?

Andressa è rientrata con un infortunio, non è recuperata al 100% e dobbiamo valutare se impiegarla.

Il recupero di Greggi?

Sono felice che Greggi si sia allenata con il gruppo, non è ancora pronta per scendere in campo, ma era doveroso portarla perché rappresenta un grandissimo talento, il nostro futuro e siamo molto felici.