Roma, niente ritiro per gli indesiderati: tra questi Florenzi, Under, Kluivert, Nzonzi e Fazio

Una lunga lista di esuberi. O meglio, di indesiderati. Tiago Pinto è alle prese con il mercato in uscita e osserva in modo preoccupato quei tredici giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti e che dovranno essere smistati per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Questi giocatori resteranno a Trigoria, si alleneranno con un preparatore a parte e non saranno convocati per il ritiro. Ecco la lista dei giocatori: Robin Olsen, Federico Fazio, William Bianda, Davide Santon, Alessandro Florenzi, Devid Bouah, Javier Pastore, Steven Nzonzi, Ante Coric, Alessio Riccardi, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci. Lo riporta Il Corriere dello Sport.