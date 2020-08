Fazio-Villarreal. Florenzi verso l’Atalanta

Corriere Della Sera (G.Piacentini) – La Roma continua a lavorare sul mercato delle cessioni e negli ultimi giorni si sono intesificati i contatti per calciatori come Fazio, Jesus, Perotti, Santon e Florenzi. Il difensore argentino è finito nel mirino del Villarreal di Emery: per i giallorossi la possibilità di una plusvalenza, oltre al risparmio del ricco ingaggio. In partenza anche Jesus ad un passo dal Cagliari. In Turchia danno per fatto il passaggio di Perotti al Fenerbahce, ma da Trigoria non confermano. Sempre in Turchia, ma al Besiktas, piace Santon che però non è convinto della destinazione e preferirebbe il Lille. L’Atalanta probabilmente saluterà Castagne ed Hateboer quindi può spingere per Florenzi. Il futuro di Schick sarà deciso dopo la Champions League.