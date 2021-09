Fazio va verso il reintegro in rosa

Corriere dello Sport (R. Maida) – Federico Fazio non torna indietro. Nei giorni scorsi ha spedito una lunga lettera ai legali della Roma chiedendo il reintegro in rosa. Il rapporto tra l’argentino e i dirigenti della Roma è arrivato ormai al punto di rottura tanto che questi ultimi stanno cercando una soluzione extragiudiziale per risolvere il suo rapporto con la società. La sensazione è che Fazio verrà accontentato e quindi reintegrato in rosa, anche se il suo futuro è senza dubbio lontano dalla Capitale.