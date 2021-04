Fazio potrebbe sostituire Mancini, Villar si scalda

Corriere dello Sport (G. Marota) – Prima di rituffarsi sul campionato la Roma si è concessa ieri un giorno di totale riposo. Con la semifinale di Europa League in tasca, i giallorossi torneranno ad allenarsi oggi alle ore 12; di fatto, la prima seduta di avvicinamento a Torino-Roma è già la rifinitura della vigilia.

Le scorie di Roma–Ajax sono più nelle gambe che nella testa. Ibanez, Diawara, Veretout e Pellegrini, in particolare, hanno concluso la partita stremati. I primi due, probabilmente, faranno gli straordinari contro i granata in una formazione che dovrebbe cambiare per 6/11 rispetto a quella scesa in campo giovedì.

Fazio potrebbe sostituire Mancini, con Ibanez e Cristante a completare il terzetto. In mezzo al campo si scalda Villar al posto di Veretout, mentre sulla fascia sinistra si candida a una maglia da titolare Bruno Peres (a destra ballottaggio Karsdorp–Reynolds). Davanti il trio fantasia sarà tutto spagnolo: Pedro, Carles Perez e Mayoral.