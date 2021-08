Fazio, il bersaglio di Mou

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il Cagliari, il Parma, l’Alves, il Cadice e adesso il Genoa. Federico Fazio è stato irremovibile in tutti i sensi. Non vuole lasciare la Roma ed è pronto a chiedere attraverso i tribunali sportivi (ed eventualmente ordinari) il reintegro nella rosa della prima squadra.

Avendo ancora un anno di contratto a 2,2 milioni netti, Fazio non ha accettato i trasferimenti che gli sono stati proposti a parità di stipendio. Anzi, il Parma gli garantiva qualcosa in più. Ormai ne fa una questione di principio: a costo di non giocare per tutta la stagione, porterà avanti la sua linea a meno che la Roma non gli paghi una buonuscita corrispondente all’intera retribuzione residua.

Per poi cercarsi da solo una squadra gradita. È a lui essenzialmente che Mourinho ieri si riferiva quando stimolava l’amor proprio dei calciatori, non desiderati eppure non disposti al trasloco.