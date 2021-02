Fazio e Jesus sono fuori dalla lista Uefa: uomini contati in difesa

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Emergenza difesa per Paulo Fonseca, che giovedì a Braga (ore 18.55), nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, avrà gli uomini contati. Il tecnico portoghese non potrà contare su Chris Smalling, che continua a lavorare a parte a causa della lesione al flessore della gamba sinistra e difficilmente tornerà a disposizione prima del match con il Milan (28 febbraio), né su Marash Kumbulla, che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra: ieri a Trigoria ha svolto lavoro differenziato ma non ci sarà in Coppa e le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

In Portogallo non ci saranno nemmeno Fazio e Juan Jesus, che non fanno parte della lista Uefa, per cui Fonseca potrà contare solamente sui tre che hanno affrontato l’Udinese, cioè Mancini, Ibanez (ha preso una botta e sarà valutato oggi, ma non dovrebbe essere a rischio) e Cristante, promosso a pieni voti nel ruolo di regista arretrato. In porta è possibile l’alternanza tra Pau Lopez e Mirante.