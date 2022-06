Fabio Ridolfi, l’ultimo desiderio prima del suicidio assistito: “Vorrei incontrare Pellegrini e Zaniolo”. Il capitano risponde

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Lorenzo Pellegrini dimostra di avere un grande cuore. Il capitano della Roma ha mandato un abbraccio e un saluto a Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano, immobilizzato da 18 anni a letto a causa di una tetraparesi. Fabio, dopo una lunghissima attesa, aveva ottenuto il via libera dal Comitato etico per l’accesso al suicidio assistito. Nei giorni scorsi ha comunicato la scelta di ricorrere alla soluzione più rapida, la sedazione profonda e continua. Prima però il desiderio di incontrare Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Il numero 7, che si trova con la Nazionale, gli ha mandato un videomessaggio: “Non posso essere lì, ma ci tenevo tanto a mandarti un grande saluto, un abbraccio e un bacio“. Lorenzo era visibilmente emozionato col fratello di Fabio, Andrea, che gli ha detto: “Lorenzo a nome di tutta la famiglia e in particolare di Fabio per il pensiero che ha avuto. Hai esauditoun suo desiderio ed è stato un regalo enorme per lui. Come gli ho detto poco tempo fa: “Te ne vai da Campione d’Europa” e questa coppa lo rende ancora più orgoglioso di tifare Roma. Grazie di cuore“.