Everton, Ancelotti: “Olsen vuole comunque rimanere qui. È felice di restare”

Non è un periodo positivo per Robin Olsen. La settimana scorsa il portiere e la sua famiglia hanno subito una violenta rapina essendo stati minacciati anche un machete. Esperienza veramente bruttissima che, però, non dovrebbe cambiare il futuro dello svedese. Ancelotti, in conferenza stampa, ha spiegato che Olsen potrà continuare la sua carriera in Inghilterra sempre sponda blu di Liverpool:

“Se dopo l’incidente vuole andare via? No, Robin è felice di restare. In questo momento deve gestire la situazione con la sua famiglia, ma penso che sia comunque felice di rimanere all’Everton. Lui vuole restare e noi lo vogliamo per la prossima stagione. Purtroppo, sono cose che succedono“.