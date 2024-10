Corriere dello Sport (L. Scalia) – Adesso le energie vanno gestite. Ciò diventa inevitabile con questo tipo di calendario fittissimo di impegni. Già contro il Venezia, la Roma è andata in affanno ed ha rischiato di perdere solo per le fatiche accusate contro l’Athletic in Europa League. Così, Juric ha deciso che contro l’Elfsborg potrebbe esserci un ampio turnover.

Fuori Svilar e dentro Ryan, per valutare realmente le caratteristiche dell’estremo difensore australiano. Hummels è pronto per giocare la prima volta nelle trame della difesa della Roma. Forse dall’inizio no, ma la candidatura del tedesco è forte per questa sfida contro l’Elfsborg una delle più morbide almeno a palla ferma.

Possibile difesa a tre con Hummels, Hermoso e Ndicka. Quindi si va verso un turno di riposo per Mancini, non al meglio dopo il problema alla coscia accusato nell’ultima uscita. A centrocampo dentro Pisilli, Paredes e Koné. Sulle fasce ecco di nuovo l’inesauribile Angelino a sinistra e a destra Celik, ancora in ballottaggio con Saud. Infine, chance per Eldor Shomurodov che farà riposare Artem Dovbyk. Dietro all’uzbeko, pronti ad agire Baldanzi e Soulé.

Foto: Done_art10