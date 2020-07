Europa League, volata per i gruppi fra Roma e Milan

La Gazzetta dello Sport – Napoli, Roma e Milan sono già qualificate all’Europa League. Il Napoli, vincendo la Coppa Italia, si è già assicurata la qualificazione ai gironi. In campionato invece chi arriverà dietro tra Roma e Milan affronterà i preliminari. In caso di parità di punti, il Milan è avanti per gli scontri diretti (2-1, 2-0). Napoli e Roma potrebbero essere ancora in corsa per la qualificazione in Champions, o come vincitrice della stessa (i partenopei sono agli ottavi e devono affrontare il Barcellona) o come vincitrice dell’Europa League (i giallorossi affronteranno agli ottavi il Siviglia). Nel caso vincessero entrambe, la quarta in Serie A andrebbe in Europa League.