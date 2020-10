La Roma domani affronterà il Milan al San Siro e lo farà senza Smalling, alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro. L’inglese, come riporta Il Tempo, ieri ha svolto lavoro differenziato e sta provando a tornare in campo già giovedì nella sfida di Europa League contro il CSKA Sofia. Sarà difficile, più facile invece sarà vederlo tornare domenica in campionato contro la Fiorentina.