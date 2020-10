Europa League, oggi il ricorso contro la squalifica a Mancini

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di oggi verrà discusso il ricorso presentato dalla Roma per le tre giornate di squalifica in Europa League inflitte a Gianluca Mancini, ricevute a seguito dell’espulsione rimediata contro il Siviglia. Una delle tre giornate, in realtà, Mancini l’ha già scontata, saltando l’esordio stagionale contro lo Young Boys. Il responso è atteso per domani, o al massimo nella giornata di mercoledì, ma per la Roma la strada è in salita: nel referto l’arbitro Kuipers ha classificato il gesto dell’ex Atalanta come “gioco violento e intenzionale”.