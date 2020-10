Lo Young Boys torna a vincere. Dopo la sconfitta interna contro la Roma in Europa League, la squadra svizzera ha conquistato tre punti in campionato contro il Lucerna. I padroni di casa hanno rimontato lo svantaggio iniziale chiudendo il match sul 2-1, grazie alle reti di Meschack e Nsame nel secondo tempo, consolidando il primo posto in classifica.