Euroleague. Inter e Roma alla tedesca

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – Il destino europeo della Roma e dell’Inter si giocherà in Germania. Sia perché lì è la sede della Final Eight dell’Europa League, sia perché sempre in Germania si giocheranno a gara secca gli ottavi rispettivamente contro Siviglia e Getafe. Le otto qualificate ai quarti di Champions invece si troveranno tutte a Lisbona dove giocheranno le restanti gare tra il 10 e il 23 agosto. La Supercoppa Europea si disputerà il 24 settembre a Budapest. L’ufficialità di queste decisioni ci sarà domani, al termine del comitato esecutivo dell’Uefa. Non ci saranno sorprese.