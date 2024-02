Europa League, Feyenoord-Roma 1-1. Lukaku recupera il gol di Paixao

Pagine Romaniste – La prima sfida europea che i giallorossi affronteranno nel 2024 sarà questa sera contro il Feyenoord. Esordio di De Rossi da allenatore in Europa League. La gara di ritorno sarà il 22 febbraio allo stadio Olimpico di Roma.

A difendere la porta nelle gare europee trova conferma Svilar. Nella linea a 4 invece Karsdorp presidierà la fascia destra, Spinazzola dal lato opposto, centrali Mancini e Llorente. A centrocampo è recuperato Cristante, al suo posto dal 1’ partirà però Edoardo Bove. Completano il reparto Paredes e Pellegrini. Infine, in attacco con Dybala e Zalewski a supporto di Lukaku.

TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop (78′ Read), Beelen, Hancko, Hartman; Stengs (70′ Ivanusec), Zerrouki, Wieffer; Minteh (63′ Lingr), Ueda (63′ Gimenez), Paixao (78′ Milambo).

A disposizione: Lamprou, Van Sas, Lopez, Sauer.

Allenatore: Arne Slot.

Diffidati: Nieuwkoop, Timber, Wieffer, Zerrouki.

Squalificati: –

Infortunati: Bijlow (infortunio al polpaccio), Trauner (infortunio alla coscia).

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove (86′ Cristante), Paredes, Pellegrini; Dybala (86′ Baldanzi), Zalewski (62′ El Shaarawy); Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Smalling, Angelino, Renato Sanches, Pisilli, Aouar, Azmoun, Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi

Diffidati: Cristante, Bove.

Squalificati: –

Infortunati: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Kristensen (non inserito in Lista UEFA), Huijsen (non inserito in Lista UEFA).

ARBITRO: Petrescu (Romania).

ASSISTENTI: Ghinglueac-Grigoriu.

IV UFFICIALE: Birsan.

VAR: Popa.

ASS. VAR: Hategan.

Marcatori: 45’+1 Paixao (F), 65′ Lukaku (R).

Ammoniti: Beelen (F), Minteh (F), Llorente (R), Stengs (F), Bove (R).

Espulsi: –

SECONDO TEMPO

86' – Altri cambi per la Roma: escono Bove e Dybala, entrano Cristante e Baldanzi Feyenoord 1-1 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

78' – Altri due cambi per il Feyenoord: escono Paixao e Nieuwkoop, al loro posto entrano Read e Milambo Feyenoord 1-1 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

69' – Altra sostituzione per gli olandesi: dentro Ivanusec al posto di Stengs Feyenoord 1-1 Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

63' – Doppio cambio per il Feyenoord: escono Minteh e Ueda, dentro Giménez e Lingr Feyenoord 1-0 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

53' – Ancora una volta Lukaku tenta il colpo di testa: palla che finisce fuori. Rimessa dal fondo per il Feyenoord Feyenoord 1-0 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

46' – Cartellino giallo per Llorente che commette un fallo al limite dell'aria Feyenoord 1-0 Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

PRIMO TEMPO

46' – Vantaggio del Feyenoord con Paixao che supera Svilar con un colpo di testa Feyenoord 1-0 Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

39' – Occasione per la Roma! Paredes tenta il destro dalla distanza, la palla termina sulla traversa Feyenoord 0-0 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

20' – Brivido per la Roma: il destro di Paixao termina fuori di pochissimo Feyenoord 0-0 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

16' – Lukaku tenta il colpo di testa: palla troppo centrale che finisce tra le braccia di Wellenreuther Feyenoord 0-0 Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

13' – Cartellino giallo per Beelen a seguito di un fallo su Lukaku Feyenoord 0-0 Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

10' – Dybala tenta il filtrante per Pellegrini che non riesce a superare Wellenreuther Feyenoord 0-0 Roma #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

7' – Bove tenta la conclusione ma la palla viene deviata. Calcio d'angolo per i giallorossi Feyenoord 0-0 Roma#ASRoma #FeyenoordRoma #UEL — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 15, 2024

PREPARTITA