Per la qualificazione valida ad Euro24 il Portogallo è sceso in campo stasera contro la Slovacchia. Il ct Martinez ha deciso di schierare dal primo minuto Diogo Costa, lasciando in panchina il giallorosso Rui Patricio. A decidere la gara è il goal di Fernandes al 43′. I lusitani attualmente occupano il primo posto nel gruppo J con 15 punti, mentre al secondo posto c’è proprio la Slovacchia ferma a 10 punti.