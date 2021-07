Euro 2020, Spinazzola nella top 11 del torneo – VIDEO

L’Europeo di Leonardo Spinazzola è stato sempre al massimo. Due volte premiato come migliore in campo ed ora un nuovo riconoscimento. Come riportato dal Twitter ufficiale della UEFA, il terzino della Roma compare nella top 11 del torneo. Insieme a lui anche Donnarumma, Bonucci, Jorginho e Chiesa. Completano la formazione Walker, Maguire, Hojbjerg, Pedri, Lukaku e Sterling.

