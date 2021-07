Euforia Mourinho: “Voglio vincere”

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – A tutto Mou. Dopo aver ricevuto la calorosa accoglienza dei tifosi, il nuovo tecnico giallorosso ha raccontato le sensazioni del primo giorno. Le sue parole trasmettono entusiasmo al popolo giallorosso, che si aspetta tanto da lui. Mourinho sa dove è capitato: “Sono entusiasta sin dal primo giorno. Quando ho incontrato la proprietà e Tiago Pinto ho avuto subito sensazioni positive e questo significa tanto per me. Ci siamo scambiati idee, abbiamo avuto conversazioni, ma io do anche molto valore alle sensazioni umane. L’empatia. Sin dal primo giorno ho avuto voglia che arrivasse il primo vero giorno, il giorno in cui sarei arrivato a Roma“.

“Dopo il primo colloquio ho avuto la sensazione che questo non è il progetto dei Friedkin, non è il progetto di Tiago Pinto, non è il progetto di Mourinho, questo è il progetto dell’AS Roma. Ed è qualcosa che mi ha colpito particolarmente. Sono stato colpito dal fatto che i Friedkin parlassero in continuazione dei tifosi della Roma, non di loro o del progetto, ma dei tifosi. Parlavano del club come del club dei romanisti. Questo è stato molto, molto importante per me. Conosco la realtà dei fatti, ma un club non si giudica solo dall’ultima stagione e io so bene cosa sia l’AS Roma. Conosco la tifoseria, la passione. Quello della proprietà è un progetto che intende lasciare un’eredità per gli anni a venire, vuole creare le basi per il successo, che spero possa arrivare mentre io sarò qui. Ho firmato un contratto triennale, magari sarà solo il primo contratto, forse un giorno ne firmerò un secondo. Spero che i risultati del nostro lavoro si potranno vedere mentre io sarò qui, voglio davvero che questo accada“.

“Vogliamo creare una Roma vincente, ma vogliamo anche creare un futuro vincente. Non vogliamo che il successo sia un momento isolato. Vogliamo creare qualcosa che duri nel tempo. Vogliamo organizzare al meglio il club in ogni area che abbia a che fare con la squadra. Bisogna iniziare dalle strutture che ruotano attorno. Lo facciamo per il futuro, per il club e per i tifosi. Io sono pronto. Sono entusiasta. Voglio accelerare questo processo“. Sul mercato poi è stato chiaro: “Spero che la proprietà e Tiago Pinto mi facciano dei regali, perché ne sarei contento e sarebbe uno stimolo in più per me, mi darebbe un maggiore potenziale da sviluppare, con il quale iniziare il processo“. Il suo è un messaggio d’amore rivolto ai tifosi: “La cosa incredibile è che negli ultimi venti anni non hanno avuto molte occasioni per essere felici, ma la loro passione non è mai venuta meno. E’ facile essere tifoso di una squadra che vince sempre, mentre vivere situazioni come questa è diverso. Spero che la squadra possa riflettere la personalità dei tifosi“.