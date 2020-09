Età e stipendi, Milik e Kumbulla: la Roma prova a cambiare pagina

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – Per l’affare Milik ognuno tira l’acqua al suo mulino. Il giocatore ha chiesto 24-48 ore al Napoli per prendere la decisione finale. A 26 anni non vuole sbagliari la mossa del contratto “della vita“. La Roma gli offre 4,5 milioni di euro più semplici bonus per salure a 5, ma non ha ancora ottenuto il suo sì. Un fatto che ha indispettito molti tifosi che non accettano che la loro squadra si vista come un premio di consolazione. C’è una stella polare che Friedkin sta cercando di seguire sul mercato: ringiovanire e abbassare il monte stipendi. Arriveranno a Trigoria calciatori per patrimonializzare la rosa e non campioni a fine corsa. Fonseca dovrà accettare questa nuova sfida.