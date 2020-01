Esuberi e obiettivi, Petrachi al lavoro. Spettatori in calo

Il mercato è da ieri ufficialmente aperto e Gianluca Petrachi ha cominciato a muoversi all’interno di equilibri da mantenere, sia economici, sia legati allo spogliatoio. L’imminente cambio di proprietà non altera i piani del ds, intento a liberarsi degli esuberi in prima istanza. I nomi caldi in questo senso sono quelli di Juan Jesus, Pastore e Perotti. Quest’ultimo a differenza dei primi due sta trovando più spazio con Fonseca, ma il suo ingaggio da 3 milioni lo rende un lusso che la Roma non può permettersi. Rifiuterebbe tutte le destinazioni Nikola Kalinic, mentre non è sul mercato Under, almeno per il momento. Nel frattempo i giallorossi prendono atto del calo degli spettatori: -7,2% rispetto alla passata stagione, con una media di 35.837 paganti. È quinta in Serie A alle spalle di Inter, Milan, Juventus e Lazio. Lo scrive la Repubblica.