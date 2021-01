eSports FIFA 21, Pellegrini in gol contro lo Spezia. Per lui carta nel “Team of the Week”

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Lorenzo Pellegrini è sicuramente l’uomo del momento della Roma. In queste partite non si è mai risparmiato conducendo i compagni alla vittoria nell’ultimo match di campionato contro lo Spezia. Un vero e proprio condottiero con la fascia di capitano tornata al braccio di un romano e romanista (la parentesi Dzeko sembra finita ormai dopo il litigio con Fonseca).

IL TOTW

Lorenzo, grazie al quel gol nei minuti di recupero, è entrato a far parte del “Team of the Week“ di FIFA 21 svelato nel tardo pomeriggio dalla EA Sports. E’ in buona compagnia visto che tra le carte compare anche quella di Neymar che, ufficialmente, non fa, e farà, parte del “Team of the Year“. Tra i presenti anche Benzema, vero trascinatore del Real Madrid di quest’anno, Maddison, De Jong e Bernardo Silva. Per la Serie A da segnalare le carte a Romero e Zaccagni.

LA CARTA DI PELLEGRINI

E’ la prima versione speciale per il centrocampista della Roma che da 79 passa ad 82. La foto dinamica lo ritrae nel momento dell’esultanza, prima di essere travolto da tutto il gruppo, Fonseca compreso. Ha dei valori perfetti per fare la mezz’ala di inserimento nel rombo di centrocampo, ma si può utilizzare anche come trequartista grazie all’ottimo passaggio. Il ruolo della carta è quello di ATS. 80 di velocità, 76 di tiro con tutti i valori equilibrati. 85 in passaggio con ben 90 di corto e 85 di lungo: ottimi per giocare dietro la punta e lanciarla in velocità. Valore 80 anche nel dribbling, mentre si scende per la difesa (75 comunque un valore di tutto rispetto andando a vedere le singole voci) e 73 in fisico dove pecca di resistenza e forza.

Dopo un picco serale a 15mila il suo costo si è stabilizzato a poco meno di 14mila crediti. Essendo un periodo avanzato del gioco dove sono uscite già numerose carte forti il consiglio è di comprarla soltanto se siete romanisti o se la volete usare “for fun“. Lo stile intesa consigliato è “ombra” se lo volete utilizzare davanti alla difesa, oppure “cacciatore” se giocherà in una parte più avanzata del campo.