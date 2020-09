eSports FIFA 21, la review dei giocatori della Roma: Mkhitaryan 80 – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Esperienza e qualità al servizio di Paulo Fonseca e dei compagni. Henrikh Mkhitaryan è diventato da subito un punto di riferimento per la Roma e, nonostante gli infortuni, è stato assolutamente uno dei migliori della scorsa stagione. Non la pensa così la EA Sports che gli leva addirittura un punto di overall facendolo passare da 81 ad 80. Ad essere abbassato, anche clamorosamente, è il valore del tiro che da 76 va a 75 ma con, udite udite, gli stessi valori. Anche il ruolo è identico, ma gran parte delle partite le ha giocate da trequartista alle spalle di Edin Dzeko. Insomma, la casa canadese si conferma un po’ confusionaria nel fare le cose e questo non è sicuramente un bel biglietto da visita per FIFA 21.

LA CARTA

Abbiamo detto del cambio di valutazione, abbiamo detto del tiro (-1 ma con stessi numeri) e allora cosa cambia sostanzialmente? La velocità in primis che, anche se rimane con su FIFA 20, 78, ha avuto un downgrade perchè l’accelerazione arriva a 79 e lo scatto a 77, mentre lo scorso anno aveva un punto in più su entrambe le voci. Cala anche qualche valore nei passaggi come quello corto che da 81 arriva ad 80, mentre aumentano cross, 78, e passaggio lungo ,73. Nel dribbling, dove troviamo i valori più importanti nel gioco, l’agilità è stata praticamente azzoppata. In FIFA 20 era 82, in FIFA 21 troviamo 80. Via un punto anche ad equilibrio: da 84 a 83. In difesa ben +11 su precisione colpi di testa. In fisico diminuisce di 4 la resistenza che arriva a 74. Sicuramente non potrà fare l’esterno oppure potrà giocare per un massimo di 60 minuti prima di entrare in debito di ossigeno. Mosse abilità e piede debole come il precedente titolo.

Per utilizzarlo bisognerà aspettare qualche upgrade che lo scorso anno è arrivato grazie allo “ShapeShifter“, prima, e alle versioni “Road to the Final” dell’Europa League e “SummerHeat“, poi, che hanno chiuso il gioco. Lo stile intesa, per chi volesse usarlo, è “regista” che aumenterà passaggi e dribbling per renderlo un buon trequartista.