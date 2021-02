eSports FIFA 21, ad El Shaarawy una carta “Flashback” per la stagione 2012/2013. 88 di valutazione

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Non ha ancora messo piede in campo, ma per El Shaarawy arriva subito una carta speciale su FIFA 21 ottenibile tramite una SBC che scadrà il 2 marzo. La EA Sports celebra l’attaccante in forza alla Roma per la sua stagione 2012/2013 quando militava nel Milan. Quell’annata per il Faraone fu sensazionale, soprattutto il girone di andata della Serie A. In totale 46 partite condite da 19 gol, fatti tutti prima della fine di febbraio.

LA CARTA

88 di valutazione e statistiche di tutto rispetto. Ruolo AS ed è sicuramente il migliore esterno sinistro della Serie A ed anche per distacco. La velocità è assolutamente al top con 93 di overall, ma anche il tiro dice la sua. Non dobbiamo farci ingannare dal “solo” 86 visto che molto viene deciso dal 77 in rigori. Il posizionamento ha 92, i tiri al volo 93. Ottimi anche finalizzazione con 86 e tiri dalla distazione con 88. Il valore più basso, di quelli decisivi per El Shaarawy, si trova nel passaggio. 84 il totale con 85 in corto e un modesto 73 in lungo. L’effetto è competitivo con 94. Si va al piatto forte. La portata principale è il dribbling con 91. Agilità a 99, il massimo, equilibrio a 90. Leggermente bassa la freddezza con 84, quindi non ci dobbiamo sorprendere se sbaglierà qualche gol di troppo. Difesa e fisico da non calcolare.

Il builder di El Shaarawy costa poco più di 300mila crediti. Quindi se avete giocatore non scambiabili da mettere è altamente consigliato. Lo stile intesa consigliato è “cannoniere“, lo stesso che si usa per Mbappe. Un’altra cosa di cui parlare è il ruolo. In game può fare benissimo l’attaccante visto che le statistiche parlano chiaro. Al tutto si aggiunge un 5 stelle in mosse abilità e 4 stelle in piede debole. Relegare El Shaarawy sull’esterno potrebbe essere uno spreco.