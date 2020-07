Esperimento Roma. Attacco di scorta

Il Messaggero (U.Trani) – A 7 giornate dal traguardo, l’unico e triste obiettivo della Roma è difendere la posizione in classifica. Che poi sia il 5° o 6° posto, non conta. Fonseca deve arrivare davanti a Pioli che adesso è al 7° posto con 2 punti di ritardo e che comunque ha il vantaggio degli scontri diretti. La qualificazione alla prossima Europa League non è a rischio, avendo 8 punti in più del Sassuolo e del Verona, ma il portoghese punta ad evitare di iniziare la prossima stagione dai preliminari. I giallorossi nel prossimo turno di campionato giocheranno a Brescia contro la penultima in classifica che ormai sembra spacciata. Fonseca non guarda oltre il Brescia e se proprio deve pensare all’Europa League lascia stare il verdetto del sorteggio e si limita a dire “prima pensiamo al Siviglia”. I giallorossi si presentano a Brescia con almeno 3 assenze pesanti: oltre all’infortunato Smalling mancheranno gli squalificati Cristante e Mkhitaryan. In più è in forte dubbio Dzeko e Kalinic potrebbe avere spazio dall’inizio.