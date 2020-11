Con il reparto difensivo in piena emergenza, arriva una buona notizia per mister Paulo Fonseca. Sono state escluse lesioni muscolari per Gianluca Mancini, confermata dunque la diagnosi di risentimento muscolare. Il difensore centrale ha svolto lavoro individuale questa mattina nella seduta d’allenamento a Trigoria, così come Ibanez. Per quel che riguarda il brasiliano, invece, le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.