Entro luglio il progetto Pietralata prende forma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Se non ci saranno ostacoli, entro questo mese ci sarà la presentazione del progetto dello stadio della Roma a Pietralata. In questi giorni proseguono i tavoli tecnici tra i rappresentanti della società giallorossa e quelli del Campidoglio. Nei mesi scorsi è stata fatta tutta la fase istruttoria, con riunioni molto frequenti alle quali non è mai dato risalto, per la riservatezza scelta dalla società giallorossa.

I rappresentanti della Roma si sono interfacciati con gli uffici tecnici del Comune, soprattutto quelli dell’Urbanistica. Sono state valutate le varie ipotesi per superare eventuali ostacoli. la soluzione di Pietralata è la più concrete, quella che presenta minori criticità. Sono state fatte valutazioni dal punto di vista urbanistico, è stato preso in considerazione l’aspetto dei trasporti, che ha soluzioni positive.

Il Campidoglio ha apprezzato la serietà del percorso intrapreso dalla Roma, che prima di presentare il progetto ha voluto conoscere eventuali ostacoli. Se tutto andrà come sperano in Campidoglio ci sarà la presentazione del progetto entro luglio. Che dovrà essere poi esaminato.

Ma aver fatto valutazioni preventive porterà ad evitare lungaggini come era avvenuto con la precedente gestione. Entro luglio ci sarà un responso sull’iter preliminare che è stato scelto. Sarà utilizzata la legge sugli stadi, che comporta facilitazione nel percorso.