Entra la vera Roma e Fonseca la ribalta

Il Tempo (T. Carmellini) – Basta una mezzora di vera Roma per archiviare la prima uscita europea giallorossa della stagione. Contro i modesti svizzeri dello Young Boys la Roma di Fonseca fa tutto quel che deve e vola in testa al girone A. Soffre quando i padroni di casa vanno in vantaggio grazie a un calcio di rigore da alcuni messo in discussione a inizio gara, ma poi nel secondo tempo con una serie di cambi l’allenatore portoghese riesce a mettere sulla retta via una gara fino a quel momento complicata. Alla fine, in un campo difficile perché sintetico e bagnato da una pioggia incessante durata tutta la giornata, la Roma evita il trappolone e vince grazie a Peres e Kumbulla. Quest’ultimo segna il primo gol con la nuova maglia.