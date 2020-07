Entra, corre e segna. Riecco la Roma di Zaniolo

La Gazzetta dello Sport (P.Archetti) – Si è ripresentata la Roma e ha portato con sé anche Nicolò Zaniolo, che infila il 3-0 finale al Brescia con una botta di sinistro. Sei punti in due gare non restituiscono ai giallorossi tutte le ambizioni, tuttavia sostituiscono le ultime delusioni con un momento redditizio e calmante, cercando di tenersi almeno il quinto posto che eviterebbe un sovraccarico di impegni da preliminare in Europa League. Il secondo traguardo adesso è la partita contro il Siviglia, alla quale manca quasi un mese. Oltre alle reti di Fazio, Kalinic e Zaniolo, ci sono un palo e una traversa di Dzeko, giustiziere assente. Restano 7 i punti dalla salvezza per il Brescia, senza i risultati di oggi