Come si legge dal sito ufficiale dell’Empoli, oggi alle 16:30 i toscani riprenderanno gli allenamenti per avvicinarsi alla trasferta di domenica contro la Roma. Doppia seduta nella giornata di mercoledì e poi una seduta al giorno fino alla partenza verso la Capitale, dove ad attenderli ci saranno i giallorossi di Mourinho, che vogliono sfruttare il fattore casa per arrivare alla prima vittoria stagionale. Le ultime due sedute dei toscani, che si terranno venerdì e sabato mattina, saranno a porte chiuse.