Empoli, Nicola: “È impossibile tarpare le ali a un giocatore come Baldanzi. Siamo contenti per lui”

Come mai è stato ceduto Baldanzi?

“Molto semplicemente e onestamente, credo sia impossibile tarpare le ali a un giocatore come Baldanzi, a cui è arrivata un’opportunità. Siamo tutti contenti per lui e per quello che ha fatto per l’Empoli. Questa è una società virtuosa dal punto di vista del mercato e delle idee. Tommaso è un ragazzo intelligente e virtuoso, ma quello che conta è sempre il gruppo. Bisogna far rendere al meglio tutti i giocatori e stiamo lavorando in questa direzione. Il modo di giocare non cambia con o senza Baldanzi. Abbiamo tanti giocatori offensivi importanti. Questa squadra ha la possibilità di cambiare pelle, ma per fare questo bisogna lavorare molto e recuperare punti più velocemente possibile”.