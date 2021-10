Empoli, Andreazzoli: “Roma? È casa mia. Il senso di appartenenza è forte”

Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato poco prima del match di Serie A contro la Roma. Queste le sue parole:

ANDREAZZOLI A DAZN

Le ultime due le ha vinte con Pinamonti e Di Francesco davanti. Ha trovato la quadra?

Le ultime due gare hanno dato risposte favorevoli. Dopo questa partita ti dirò se ci sarà la quadra.

Tornare a Roma…

Questa è casa mia. Il senso di appartenenza è forte. Vivendo 12 anni in famiglia è chiaro che ti rimane dentro qualcosa di particolare. Chiaro che ci sia.

Ha più visto l’Aurelio di Taddei? Qualcuno le ha chiesto come si fa?

Anzitutto dovete chiedere a Taddei. Come vedi nel calcio si è ricordati per cose superficiali più che per quelle importanti.