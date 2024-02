Emilio De Leo: “A De Rossi piace il calcio aggressivo, non il corto muso”

Daniele De Rossi non ha mol­ti segreti per Emilio De Leo, uno dei più apprezzati “tattici” del cal­cio. Emilio conosce bene l’attuale allenatore della Roma che doma­ni affronterà all’Olimpico il Frec­cianerazzurra di Simone Inzaghi. Amici veri, i due si conoscono da anni e si sono frequentati a lungo. De Leo ha rilasciato un’intervista a Leggo dove tra i vari argomenti ha parlato anche del suo amico Daniele: Di seguito uno stralcio delle sue parole

De Leo, si è stupito di questo inizio travolgente di Daniele sulla panchina della Roma?

“A dire la verità no. Lui è uno studioso del calcio, un grande per­fezionista che cura i dettagli come faceva in campo. In più affronta le cose con umiltà come deve essere un tecnico alle prime armi. In pan­china ha messo da parte il suo glo­rioso passato da calciatore e il tito­lo di campione del mondo. È ri­partito da zero“.

Quando ha approfondito il bel rapporto con Daniele?

“Sui banchi di scuola a Cover­ciano dove eravamo in classe con Aquilani, Barzagli, Nocerino. Nel settembre 2023 siamo stati tutti promossi e abbiamo acquisito la Licenza Uefa Pro“.

Che studente era?

“Esuberante e simpatico. Ma, al momento di parlare di lavoro, di­ventava un mezzo secchione! Stu­diava tutto e scriveva, scriveva..“.

L’aspetto di Daniele che la stupiva di più?

“Essendo un ragazzo intelligen­te cercava di metabolizzare tutto. Alla fine dell’allenamento parteci­pava ai nostri briefing con enor­me curiosità”.

Il rapporto con Sinisa?

“Erano amici, un rapporto ini­ziato a Roma. Forse sui campi da padel. Fra loro c’era rispetto e Sini­sa lo ammirava per la schiettezza. Daniele è onesto, impossibile non ammirarlo per questo“.

Quale calcio preferisce De Rossi?

“Quello aggressivo, non il corto muso per intenderci. A lui piace dominare il gioco, controllare la palla, rispettare le geometrie in campo ma anche iniziare la ma­novra dal basso“.