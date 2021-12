Emilie Haavi è una nuova calciatrice della Roma Femminile

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Emilie Haavi. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2023.

La 29enne norvegese, calciatrice dell’anno della Norwegian League nel 2020, rinforzerà la squadra di Alessandro Spugna nella seconda parte della stagione.

“La Roma è un grande club con un’importante tradizione e grandi ambizioni, per questo ho deciso di volerne far parte”, ha dichiarato Haavi. “Il campionato italiano è cresciuto molto negli ultimi anni, sono felice di iniziare questo viaggio”.

Emilie ha raccolto numerosi successi in carriera, inclusi 9 campionati e 7 coppe norvegesi. Con le maglie di Røa e LSK Kvinner ha collezionato 305 presenze e 156 reti. Nell’ultimo campionato è stata la migliore marcatrice con 13 reti.

Con la nazionale norvegese, Haavi ha giocato 90 partite segnando 16 reti, partecipando a tre Mondiali e a due Europei.

“Siamo felici di accogliere una calciatrice come Emilie”, ha commentato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli. “L’abbiamo scelta per la sua grande esperienza e per la capacità di unire qualità e quantità, è una giocatrice duttile che può ricoprire diversi ruoli. Arriva nel momento giusto per rinforzare la nostra rosa e per aiutarci ad essere protagoniste in una stagione sempre più competitiva”.

Per Haavi si tratta della seconda esperienza all’estero in carriera, dopo la stagione negli USA al Boston Breakers nel 2017.

Benvenuta alla Roma, Emilie!

