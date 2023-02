Emergenza Roma

Il Tempo (L.Pes) – Assenze pesanti, una trasferta europea alle spalle e la necessità di tornare a vincere in campionato. La sfida in programma questa sera all’Olimpico contro il Verona. nasconde per i giallorossi significati importanti. Dopo il pari a Lecce e la sconfitta in Europa League sul campo del Salisburgo, gli uomini di Mourinho hanno l’assoluta necessità di portare a casa l’intera posta in palio. Sia per questioni di classifica (la lotta Champions è più aperta che mai), sia per non rischiare di entrare in un pericoloso vortice di negatività dopo un ottimo inizio di 2023. Il compito per la Roma non sarà semplice, di fronte c’è un Verona in forma (12 punti nelle 7 gare del nuovo anno) e che si è rilanciato nella corsa salvezza. Ma, soprattutto, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con due assenze importanti. La prima è quella di Paulo Dybala: l’argentino non verrà impiegato contro i gialloblù dopo il sovraccarico muscolare rimediato contro il Salisburgo. L’altra assenza quasi certa è quella di capitan Pellegrini.