ElSha, spunta la clausola che aiuta Fonseca

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – El Shaarawy continua il pressing con i cinesi per liberarsi. Sul Faraone c’è anche la Fiorentina, che si è mossa negli ultimi giorni. Stephan El Shaarawy ha però in testa solo la Roma. L’attaccante azzurro è attualmente a Dubai e dopo un periodo di vacanze sta seguendo un intenso programma di allenamento, aspettando una chiamata per tornare a giocare in Italia.

Spera che possa arrivare dalla Roma. Il Faraone ha ancora tanti amici a Trigoria, con Dzeko si era trovato bene, in campo e fuori. Nella complessa trattativa con lo Shanghai Shenhua l’attaccante potrebbe far valere una clausola per il mancato adattamento al calcio cinese. Il suo entourage sta lavorando su questo cavillo burocratico per capire se possa essere sfruttato per intavolare una trattativa sulla base di un prestito secco o se ci sono i presupposti per la rescissione definitiva.