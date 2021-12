El Shaarawy, vacanze di lavoro per la Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Stephan El Shaarawy prende la rincorsa a Dubai. Sta trascorrendo questi giorni di vacanza con i genitori e il fratello e si allena senza soste per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, che con il calendario asimmetrico porterà la Roma a giocare il giorno dell’Epifania a San Siro contro il Milan, la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

El Shaarawy era rientrato mercoledì scorso contro la Sampdoria dopo quasi un mese di stop a causa di una lesione al polpaccio, ma nei pochi minuti in cui è rimasto in campo non è riuscito a fare la differenza.

Ha bisogno di tempo per recuperare la migliore condizione fisica e a Dubai non si è fermato. Il Faraone ha sempre dato dimostrazione di grande professionalità da quando è tornato alla Roma dopo la breve e sfortunata parentesi in Cina. Già un anno fa aveva scelto il sole di Dubai per farsi trovare pronto, dopo un lungo periodo di inattività.