El Shaarawy: “L’arrivo di Mourinho ha portato un’aria diversa. Noi siamo stati bravi a seguirlo”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 5-1 contro il CSKA Sofia. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A SKY

C’era un clima pesante quando sei arrivato, senti questa partecipazione diversa e di chi è il merito?

Sì, si respira un’aria diversa. L’arrivo di Mourinho ha portato un’aria diversa, noi siamo stati bravi a seguirlo ma bisogna tenere alto questo entusiasmo perché le cose cambiano rapidamente. Bisogna mantenere.

Mourinho non era soddisfatto del gioco. E’ anche questo un grande valore?

Anche quando si vince di tanto ci sono delle cose che non vanno bene. Sul primo gol oggi non abbiamo difeso bene ma poi siamo stati bravi a riprendere il risultato e nel secondo tempo a mantenerlo. Siamo soddisfatti della vittoria.

Possiamo dire che El Shaarawy è tornato?

Bisogna sempre lavorare senza mai esaltarsi. Abbiamo vinto sei partite, ho fatto tre gol, ma bisogna continuare cosi senza esaltarsi troppo.

Che consigli ti dà Mourinho?

Il mister parla molto con i giocatori, mi aveva parlato anche prima del Sassuolo. Ti motiva, tocca le corde giuste e dice le cose giuste al momento giusto. Mi sta dando fiducia e io lo ringrazio, è un onore per me essere allenato da un allenatore come lui che ha vinto tantissimo. E’ un valore importante.

Mourinho riuscirà a portarti al Mondiale?

Questo è un obiettivo, c’è grande dispiacere per non aver preso parte all’Europeo. Ma prima c’è la Roma, bisogna far bene in campionato e in Conference per arrivare il più possibile in fondo.