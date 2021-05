El Shaarawy e Villar disponibili. Torna Mancini e la punta è Dzeko

Corriere dello Sport (R. Maida) – Per la trasferta di Milano tornano probabilmente a disposizione El Shaarawy e Villar, che sono rientrati in gruppo del lunedì e potranno andare in panchina contro l’Inter. È una notizia incoraggiante per Paulo Fonseca, che nelle ultime tre partire vuole difendere il settimo posto dal recupero incredibile del Sassuolo.

Nella formazioni titolare invece si rivede Gianluca Mancini, che ha scontato la squalifica contro il Crotone. Se Ibanez recupera dall’affaticamento muscolare, Mancini andrà a centrocampo per fare schermo nel 4-1-4-1. Con tanti assenti, Fonseca sembra ormai intenzionato a concludere il campionato con questo sistema di gioco, o al massimo con il 4-2-3-1 che era il suo marchio di fabbrica iniziale.

In attacco è da considerarsi scontato il solito cambio della guardia. Anche dopo 17 gol segnali in stagione, Borja Mayoral resta la riserva di Edin Dzeko che dovrebbe essere scelto sia contro l’Inter sia nel derby. Ad assisterlo, due esterni di qualità ed esperienza come Pedro e Mkhitaryan e due mezzali italiane, Cristante e Pellegrini.

Il giovane Darboe, uscito acciaccato domenica dopo un’altra prestazione positiva, stavolta potrebbe cominciare dalla panchina per poi fornire un contributo nella ripresa. Le altre novità a San Siro? In porta, con Mirante al posto di Fuzato, e sulla fascia sinistra, dove Bruno Peres contende a Santon il ruolo occupato dal giovane Reynolds.