El Shaarawy: “E’ come se non me ne fossi mai andato. Abbiamo bisogno dei tifosi allo stadio”

Come ti senti fiscamente?

Non mi alleno in gruppo da qualche mese, sicuramente ci vuole un po’ di tempo per tornare in condizione. Ho fatto il possibile per allenarmi da solo, ho lavorato con un preparatore nel periodo in cui sono stato fermo, ho cercato di fare il massimo per arrivare in una buona condizione. Ora parlerò con tutti i preparatori per cercare di tirare giù il piano più idoneo possibile per far bene.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Gli obiettivi futuri sono sicuramente quello di far bene prima di tutto con la Roma, centrando il traguardo Champions, che per noi deve essere una priorità. E poi, ovviamente, quello di andare all’Europeo. Nei mesi che verranno ci sarà prima di tutto il pensiero alla Roma e poi anche quello di far bene per andare in Nazionale.

Hai un messaggio per i tifosi giallorossi?

Ho sentito davvero tanto l’affetto dalla gente in questi mesi sui social e anche l’ultima volta quando sono venuto all’Olimpico a febbraio in una partita di Europa League: mi auguro che si possa tornare il prima possibile allo stadio, perché abbiamo davvero tanto bisogno di loro.