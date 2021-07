El Shaarawy dal pm: “Non ho picchiato quell’uomo”

Il Tempo – Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, è stato sentito ieri pomeriggio dal pm Carlo Villani, titolare del fascicolo aperto a piazzale Clodio per lesioni, in seguito a quanto raccontato dall’uomo, un cileno, che aveva provato a rubargli la Lamborghini il 12 febbraio scorso.

Il cileno, condannato a un anno e sei mesi di reclusione per il tentato furto dell’auto del “Faraone”, seconda la sua versione dei fatti, prima di essere fermato dagli agenti, sarebbe stato inseguito e picchiato dal calciatore. Una vicenda controversa poiché il cileno in un primo momento aveva presentato un certificato con una prognosi di pochi giorni per poi presentarne un altro con 60 giorni.

Il giocatore, accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Gianluca Tognozzi, è arrivato in procura intorno alle 15:30 ed è stato interrogato dal pm per circa un’ora. Nel corso dell’atto istruttorio, El Shaarawy ha respinto ogni accusa. “L’iscrizione nel registro degli indagati così come l’interrogatorio sono atti dovuti – ha spiegato il penalista Tognozzi – il mio assistito ha chiarito nei dettagli la vicenda spiegando la sua completa estraneità ai fatti. In attesa delle determinazioni del pm siamo fiduciosi di uscirne in tempi brevi”.