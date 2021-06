El Shaarawy corre per Mou

Il Tempo (E. Zotti) – La voglia di tornare ai livelli che gli avevano permesso di conquistare la Nazionale è tanta, quella di impressionare Mourinho forse lo è ancor di più. Anche per questo Stephan El Shaarawy ha deciso di riaffacciarsi a Trigoria con circa due settimane d’anticipo rispetto al resto della squadra: ieri mattina intorno alle nove il Faraone ha varcato i cancelli del centro tecnico, dove ha ricominciato a lavorare per arrivare all’inizio della preparazione nella miglior condizione possibile.

Durante la scorsa stagione il classe ’92 aveva saltato la parte cruciale del girone di ritorno a causa di una lesione muscolare ed era tornato a disposizione nelle ultime tre gare di campionato, contribuendo alla qualificazione in Conference League grazie al gol segnato all’ultima giornata contro lo Spezia.

L’arrivo dello Special One e la possibilità di svolgere tutta la preparazione con la squadra rappresentano un’occasione da non sprecare, ed El Shaarawy ha deciso di rimettersi al lavoro in anticipo per farsi trovare pronto. Il suo obiettivo è quello di convincere Mancini a portarlo ai prossimi Mondiali, ma per farlo dovrà prima conquistare Mourinho e guadagnarsi una maglia da titolare.