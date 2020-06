Gli auguri di El Shaarawy a Pellegrini: “Più che un compagno, un fratello. Ti voglio bene” – FOTO

Tante sfide ed emozioni vissute insieme, tra le avventure alla Roma e quelle in Nazionale, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy non hanno mai nascosto la loro amicizia che va al di là del campo. In occasione del compleanno del numero 7 giallorosso, che oggi compie 24 anni, il Faraone ha voluto fargli gli auguri, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Tanti scatti di loro due insieme, accompagnati dalla didascalia: “Dalla Roma alla Nazionale, dai ritiri alle vacanze insieme… Più che un compagno… Un amico, un fratello. Ti faccio tanti auguri Zione Mio. Ti voglio bene”. Di seguito, il post originale: