El Shaarawy ascoltato dal pm per lesioni. L’avvocato: “Estraneo ai fatti”

Stephan El Shaarawy è stato ascoltato questo pomeriggio dal pm Carlo Villani per il fascicolo aperto per lesioni ad un uomo che gli stava rubando la Lamborghini lo scorso 12 febbraio. Il cileno, condannato ad un anno e sei mesi ha raccontato che sarebbe stato inseguito e picchiato dal calciatore della Roma. Il giocatore è arrivato, con il suo avvocato Gianluca Tognozzi, in procura intorno alle 15.30 ed è stato interrogato per circa un’ora.

El Shaarawy ha respinto ogni accusa. Queste le parole dell’avvocato: “L’iscrizione nel registro degli indagati così come l’interrogatorio sono atti dovuti. Il mio assistito ha chiarito nei dettagli la vicenda spiegando la sua completa estraneità ai fatti. In attesa delle determinazioni del pm siamo fiduciosi di uscirne in tempi rapidi“. Lo riporta l’Adnkronos.