El Shaarawy ancora positivo al Covid: slittano le visite mediche

Nulla da fare per le visite mediche di Stephan El Shaarawy. L’attaccante, prossimo sposo della Roma, è ancora positivo al Coronavirus. Slittano ancora, quindi, i controlli medici che darebbero il via libera al giocatore per provare ad essere a disposizione di mister Fonseca per la partita contro il Verona.

Il match si giocherà domenica sera allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.