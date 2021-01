El Shaarawy al top per la Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – In conferenza stampa non ha voluto svelare gli obiettivi di mercato, ma non è un mistero che Tiago Pinto stia cercando di riportare Stephan El Shaarawy nella Capitale. L’agente (il fratello Manuel) è in Cina e sta provando a trattare la rescissione del contratto con lo Shanghai Shenhua. Uno degli ostacoli è la buonuscita del “Fararone” che il club cinese non ha intenzione di versare per liberare il ragazzo che invece attende a Dubai buone notizie.

Leggi anche: Pedro c’è. Ma andrà in panchina

Non con le mani in mano, ma nel pieno di una vera e propria preparazione atletico pre stagionale, con l’obiettivo di tornare in Italia in forma smagliante. Da dicembre si è affidato a un personal trainer e allenatore che lo sta seguendo ogni giorno in questa sua sfida per tornare al top sui campi italiani. Ore e ore di allenamento sulla sabbia, in palestra e in campo tra allenamento atletico, pesi e naturalmente il pallone che tanto gli manca.