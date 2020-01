Effetto Fonseca, cresce l’affluenza. E ora Juve e Lazio in casa per il boom

Se il paragone è con gli anni d’oro dell’Olimpico quando segnare meno di 50mila spettatori era l’eccezione e non la regola, è chiaro che il dato non fa stappare lo champagne. Ma considerando tutto il contesto, le premesse per uno stadio semivuoto c’erano tutte. E invece, gara dopo gara, i romanisti stanno dando fiducia alla nuova Roma di Fonseca. Al termine del girone d’andata (con ancora la Juventus da affrontare e la Lazio alle porte) la media spettatori è superiore alle 38500 presenze, perfettamente in linea con la scorsa stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.